«Ты играешь, а твоя страна плачет»: фанат обратился к вратарю «Реала» «Ты играешь, а твоя страна плачет»: фанат «Атлетико» пытался поддеть украинского вратаря «Реала» Лунина

Фото realmadrid.com

Испанский фанат раскритиковал украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина. Во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» болельщик «матрасников» крикнул в громкоговоритель: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет», — сообщает 20minutos. Таким образом фанат принципиального соперника пытался оказать дополнительное давление на голкипера, проводившего первое выступление на таком серьёзном уровне.

Отмечается, что не все остальные фанаты «Атлетико» поддержали эту акцию, хотя некоторые и присоединились к акции. Руководство чемпионата Испании отметило, что Комиссия по борьбе с насилием проверит инцидент. Пока неизвестно, будет ли руководство «матрасников» принимать меры против болельщика.

«Атлетико» и «Реал» встречались 8 мая. Дерби завершилось минимальной победой «матрасников» со счётом 1:0: единственный гол был забит с пенальти Карраско на сороковой минуте матча.

Мадридский «Реал» 30 апреля оформил досрочное чемпионство в национальном чемпионате Испании по футболу, что позволяет главному тренеру «королевского» клуба Карло Анчелотти ротировать состав. Однако «сливочным» осталось провести главную игру сезона: 28 мая «Реал» встретится с английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов после волевой победы над «Манчестер Сити» во втором полуфинальном матче со счётом 3:1.