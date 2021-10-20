Тренер «Спартака» вступился за Рассказова после поражения от «Лестера»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Лестера» Патсон Дака прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» проиграли на своём поле со счётом 3:4. Замбийский футболист записал на свой счёт все четыре гола во встрече.

Это был удивительный вечер. Было непросто, но мы показали характер, мы вступали в единоборство, мы выиграли этот матч. Это может со стороны показаться, что было легко забивать голы, но это...