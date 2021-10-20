Тренер «Спартака» вступился за Рассказова после поражения от «Лестера»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение московской команды от английского «Лестер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, а также вступился в защиту футболиста Николая Рассказова. Красно-белые проиграли на своём поле со счётом 3:4.
Мы играли качественно, но за ошибки в Лиге Европы приходится платить очень дорого. Стратегия на матч была очень хорошая, благодаря ей нам удалось забить два гола. Но потом из-за мелких ошибок мы упустили победу. Однако нужно понимать, что это Лига Европы, это турнир очень высокого уровня, — сказал Витория на послематчевой пресс-конференции.
Также тренер красно-белых вступился в защиту футболиста Николая Рассказова, который принял участие во всех пропущенных голах «Спартака».
Игра, разумеется, состоит из моментов, нюансов. Скажите мне, вы видели как тренируется Кутепов, Гапонов? Как можно считать, что один игрок виноват? За пропущенные голы ответственна вся команда. Нельзя голословно утверждать, что виноват один только Рассказов. Мы проиграли, но мы бились. В первом тайме хорошо проявили себя, но были наказаны за ошибки. Самое простое обвинить в чём-то кого-то. В раздевалке я могу подойти к кому-то лично и просто прокомментировать ошибку, но публично обвинять игрока не в моих правилах, — заявил Витория.
Ранее сообщалось, что нападающий «Лестера» Патсон Дака прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» проиграли на своём поле со счётом 3:4. Замбийский футболист записал на свой счёт все четыре гола во встрече.