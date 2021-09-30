Тренер «Шерифа» объяснил, почему украинский футбол сильнее российского

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб связал превосходство украинского футбола над российским с большим количеством молодых игроков. Он выразил надежду, что в скором времени Украина обойдёт Россию в рейтинге УЕФА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

На Украине много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать, — сказал Вернидуб.

Также специалист отметил, что в украинском чемпионате нет ни одного бюджетного клуба, в отличие от российского.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» обыграл «Реал Мадрид» со счётом 2:1. На данный момент команда Вернидуба располагается на первом месте в группе D с шестью очками в активе.

Ранее сообщалось, что бывший тренер российской футбольной команды «Зенит» Борис Раппопорт объяснил, что «Реал», уступивший приднестровскому «Шерифу» со счётом 1:2, мог недооценить своего противника.