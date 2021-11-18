Тренер сборной Ирака попросил Карпина остаться у руля национальной команды

Ассистент Дика Адвоката в сборной Ирака Желько Петрович обратился к Валерию Карпину с просьбой остаться у руля российской национальной команды. Петрович считает, что сейчас сборную России нельзя оставлять без тренера, поскольку снова придётся обновлять концепцию команды и методики тренировок, его слова приводит «РБ Спорт».

Карпин — большая личность в российском футболе, и если он сейчас уйдет, ничего хорошего из этого не получится. Он знает футболистов, у него будет время подготовить команду. Представьте, каково игрокам — опять новый тренер, новые методы, новые тренировки. Сейчас явно не самый подходящий момент. Я готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию в Катар. Пожалуйста, не уходите до стыков, — сказал Петрович.

Валерий Карпин 15 ноября заявил, что сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России по футболу. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» специалист признался, что это чувство появилось у него после поражения от Хорватии на отборочном этапе ЧМ-2022.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, кто может стать соперником подопечных Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России. Он заявил, что поддержит любое решение тренера, и отметил тот объём работы, который проделал Карпин с командой.