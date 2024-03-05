Тренер «Локомотива» высказался о налоге на легионеров в РПЛ Тренер Галактионов допустил введение налога на футболистов-легионеров

В Российской премьер-лиге может быть введен налог на футболистов-легионеров, рассказал в интервью «РБ Спорт» главный тренер клуба «Локомотив» Михаил Галактионов. По его словам, пока нет понимания четких механизмов налогообложения клубов за привлечение иностранных спортсменов.

Пока есть только понимание, что такое может быть, но рабочих материалов, как это будет, не видел. Нюансов много. Но моя позиция такова: легионер должен быть сильнее русского игрока, тем более в сегодняшней ситуации. Если легионер такой же, как наш, или слабее, тогда какой в нем смысл? Лучше развивать своих, — подчеркнул тренер.

При этом он отметил, что несостоявшийся трансфер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит» ему как тренеру, безусловно льстит. В то же время, по словам Галактионова, если игрок развивается и ставит перед собой серьезные цели ставит, то ему не нужны промежуточные этапы в карьере, и в случае достойного предложения от зарубежного клуба, спортсмен должен проявить себя в родной команде, а затем двигаться дальше.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в феврале заявил о возможном введении налога на легионеров в РПЛ. По его словам, клубам могут предложить платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную иностранным игроком на поле. При этом сумма налога будет исчисляться в зависимости возраста легионера.

Ранее экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что в условиях изоляции российского футбола от турниров под эгидой УЕФА необходимо разработать программу развития, уделяя особое внимание ближайшему резерву и тренерам детских спортивных школ. По его мнению, чтобы выпускники академий играли в основных составах команд РПЛ и Первой лиги, необходимо изменить лимит на иностранных футболистов — не более трех легионеров в одном клубе.