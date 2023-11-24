Ветеран «Спартака» призвал срочно разработать программу развития футбола Ветеран «Спартака» Кавазашвили призвал разработать программу развития футбола

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анзор Кавазашвили

В условиях изоляции российского футбола от турниров под эгидой УЕФА необходимо разработать программу развития, уделяя особое внимание ближайшему резерву и тренерам детских спортивных школ, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, этим вопросом нужно было заняться сразу с момента введения санкций в отношении российского спорта. Чтобы выпускники академий играли в основных составах команд РПЛ и Первой лиги, необходимо изменить лимит на иностранных футболистов — не более трех легионеров в одном клубе.

В этом случае можно готовить футболистов. А то восемь-девять легионеров, их ставят, а наших не ставят. И что толку в государственных программах развития футбола? — подчеркнул Кавазашвили.

Экс-вратарь сборной СССР призвал платить тренерам в детских спортивных школах повышенные гонорары. Кавазашвили отметил, что сейчас в секциях нет ни одного заслуженного мастера спорта, ни одного футболиста, который играл за национальную сборную, РПЛ. Вместо этого бывшие заслуженные футболисты ищут другие заработки и идут на различные программы на телевидении.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС сообщил, что товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России. Основанием для этого стало то, что мячи забили максимальное число футболистов — восемь.