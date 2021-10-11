«Тренер должен ругать футболистов»: Журова дала совет Карпину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная Франции по футболу одержала волевую победу в финальном матче Лиги наций против Испании со счётом 2:1. Поединок прошёл 10 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Первым на 64-й минуте отличился форвард испанцев Микель Оярсабаль. Уже через две минуты французы восстановили равновесие в счёте усилиями Карима Бензема. Победу им принёс Килиан Мбаппе, перехитривший вратаря соперников на...