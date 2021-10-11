«Тренер должен ругать футболистов»: Журова дала совет Карпину

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он виноват в плохой игре национальной команды в матче против Словакии.
Тренер должен ругать футболистов. У нас принято хвалить спортсменов только за какие-то феноменальные вещи. Когда это рядовой результат, лучше поругать. Чтобы не расслаблялись. У нас бывает, можем выигрывать, проходим отборочные, а замет доходим до важных игр и начинается. Многие спортсмены часто говорят, что не хватает жёсткой руки. Если Карпин будет жёсткой рукой, будет совсем неплохо, — сказала Журова.
Сборная России обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Следующий матч отбора к ЧМ-2022 состоится 11 октября. Подопечным Карпина предстоит сыграть против Словении.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпиаде в Токио, продают подаренные им автомобили BMW. По её словам, многим олимпийцам важнее купить квартиру или потратить деньги на личные нужды.