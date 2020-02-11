https://static.news.ru/photo/6b2e89a2-4cc5-11ea-ac59-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков, комментируя информацию о спонсировании банком Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что он не принимает операционные решения.

У банка миллионы владельцев карт и это болельщики футбола и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! Но я не принимаю операционные решения в банке, я всего лишь акционер, — написал Тиньков в своём Instagram.

Бизнесмен отметил, что у банка бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд в 2020 году «и пусть как хотят, так и тратят». Тиньков предположил, что, вероятно, председатель правления банка Оливер Хьюз полюбил российский футбол.

Кроме того, бизнесмен заявил, что все его слова, сказанные в 2014 году о российском футболе, когда он назвал его «жалким зрелищем», остаются в силе.

Ранее Betting Insider сообщило, что банк может стать титульным спонсором РПЛ. Олег Тиньков на протяжении пяти лет спонсировал велокоманду Мирового тура Tinkoff, после чего разругался с Международным союзом велосипедистов (UCI) и перед началом сезона объявил о закрытии проекта, назвав велоспорт «бедным спортом».

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года британской велокоманде Sky помощь в финансировании предлагал Тиньков, писал NEWS.ru.