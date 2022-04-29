«Плюнул бы и телевизор выкинул из окна»: Тихонов о матчах РПЛ Экс-футболист Тихонов заявил, что матчи РПЛ вызывают у него желание выкинуть телевизор

Андрей Тихонов / Фото Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов заявил о крайне низком уровне мастерства российских футболистов. В интервью Metaratings.ru лучший игрок России 1996 года сообщил, что просмотр отдельных матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) вызывает у него желание избавиться от телевизора.

Некоторые матчи я смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так плюнул бы и телевизор выкинул из окна. Такой футбол показывают команды — просто не хочется смотреть. Это даже не прошлый век. Футболисты не могут дойти до ворот, сделать три-четыре передачи. У них мяч не держится: лупят по нему, а осмысленности никакой. Иногда хочется выключить трансляцию. Телевизор жалко, а пульт — выкинуть, — сказал он.

Последним клубом, который тренировал 51-летний специалист, был казахстанский «Астана». Тихонова уволили из команды после того, как он получил двухлетнюю дисквалификацию за демарш во время матча чемпионата с «Кайратом».

В конце первого тайма игроки «Астаны» в полном составе покинули поле и отправились в подтрибунное помещение в знак несогласия с решениями судьи.