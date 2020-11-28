Тедеско: «Без Соболева нам трудно, это сильный и забивной нападающий»

https://static.news.ru/photo/50eb812a-3276-11eb-8b99-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:0.

Это был очень трудный матч. Нам нужно забивать больше голов в подобных играх, иначе приходится очень тяжело. У нас было много моментов сегодня. Не хватало последнего паса, удара. Соперник, проигрывая 0:1, начинает верить в собственные силы. Мы атакуем, теряем мяч, они бегут в контратаку. Нам было непросто. «Ротор» бился до конца. Я счастлив, что мы выиграли эту игру и заработали три очка. Соперник играл в четыре защитника, но появлялись зоны на флангах, куда входили Виктор Мозес и Роман Зобнин, создавая опасные моменты, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Специалист отметил, что команде всё ещё не хватает голов, несмотря на количество моментов.

Не хватает голов. У нас было очень много моментов. Забей мы второй гол, нам было бы легче. Без Соболева нам трудно, это сильный и забивной нападающий. Иногда бывают матчи, что его в игре не видно, но тем не менее он забивает. Сегодня многие наши удары были заблокированы. Если посмотреть статистику, мы, наверное, на первом месте по этому показателю. Сегодня была хорошая игра, но надо забивать, — добавил он.

Благодаря этой победе «Спартак» сравнялся по количеству очков с ЦСКА, который уступил в воскресенье «Рубину» с минимальным счётом (0:1), и «Зенитом», сыгравшим вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). Однако, как сообщил немецкий тренер, результаты соперников дополнительной мотивации не приносят.

Мы никогда не смотрим на результаты других команд, всё внимание только на своей игре, на себе. У нас достаточно других аргументов и слов, которыми мы можем мотивировать ребят, — заключил он.

Московский «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Отличился Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч «красно-белые» забили на третьей добавленной минуте второго тайма, вратаря переиграл Самюэль Жиго, писал NEWS.ru.