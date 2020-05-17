Тарасов отправился в Казань к «Рубину» без жены и детей

https://static.news.ru/photo/3f532dec-98d8-11ea-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов отправился на базу клуба для возобновления тренировок с командой.

Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе, — написал Тарасов на своей странице в Instagram.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином» 18 февраля. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Спустя несколько дней после подписания соглашения, 21 февраля, футболист во время тренировки сломал ногу, после чего приступил к восстановлению.

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