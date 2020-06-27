Талалаев станет новым тренером «Крыльев Советов»

Совет директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» принял решение о смене главного тренера.
На посту наставника команды Андрей Талалаев сменит Миодрага Божовича, который должен быть уволен 28 июня,
Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» обыграл в домашнем матче «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Первый гол в этой встрече забил форвард самарцев Максим Глушенков на 44-й минуте. Во втором тайме нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал два пенальти — на 64-й и 70-й минутах матча.
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