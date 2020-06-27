Талалаев станет новым тренером «Крыльев Советов»

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выделил средства на памятник бывшему полузащитнику сборной СССР и московской команды Фёдору Черенкову, который был открыт на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.

Федун выделил на памятник 9 млн рублей через благотворительный фонд поддержки социальных программ «ИФД КапиталЪ», сообщает Sport24. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет и был похоронен...