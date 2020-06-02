Сёмин сообщил о желании продолжить карьеру

https://static.news.ru/photo/dac80ef6-a543-11ea-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что намерен и дальше работать тренером. По его словам, он хочет стать самым возрастным наставником, бравшим трофеи российского футбола.

Пока рекорд принадлежит Константину Бескову, выигравшему с «Динамо» Кубок страны в 75 лет. У 73-летнего Сёмина есть время, чтобы дождаться предложения от коллектива с амбициями и возможностями.

Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру. Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным, — цитирует Сёмина газета «Известия».

Издание отмечает, что бывший тренер «Локомотива» открыт для предложений и переговоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Сёмин заявил: он не примет предложение стать «почётным главным тренером» московской команды, пока в «Локомотиве» работают действующие руководители. Помимо этого Сёмину предложили дать свою фамилию школе «железнодорожников». Специалист подчеркнул, что для этого ему необходимо быть уверенным, что вся работа в школе ведётся правильно.