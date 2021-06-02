Стало известно, сколько Месси будет зарабатывать по новому контракту

Нападающий «Барселоны» будет получать по новому контракту с «сине-гранатовыми» около 60 млн евро в год. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, за первые четыре года аргентинец
Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Футболист провёл в составе «Барселоны» всю свою карьеру. С «сине-гранатовыми» аргентинец четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» назначил нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Карло Анчелотти.