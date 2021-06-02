Стало известно, сколько Месси будет зарабатывать по новому контракту

https://static.news.ru/photo/3b424ba4-c3c8-11eb-a651-96000091f725_660.jpg Лионель Месси Фото: Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press

Нападающий «Барселоны» будет получать по новому контракту с «сине-гранатовыми» около 60 млн евро в год. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, за первые четыре года аргентинец заработает 240 млн евро. Согласно условиям нового соглашения, всего Месси в «Барселоне» должен провести 10 лет: два сезона в клубе, три года в американской Главной лиге футбола (MLS) в роли посла каталонской команды и оставшиеся пять лет в структуре каталонской команды.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Футболист провёл в составе «Барселоны» всю свою карьеру. С «сине-гранатовыми» аргентинец четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» назначил нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Карло Анчелотти.