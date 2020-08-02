Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/d09f029c-d4b7-11ea-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.

Подробности соглашения сообщил журналист Сергей Егоров в Telegram-канале «Футбольная Бига». При этом официальных данных о доходе футболиста по-прежнему нет.

Известно, что договор 29-летнего спортсмена с клубом заключён на три года с возможностью продления ещё на год.

Кокорин присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. О подписании контракта с форвардом по схеме «3+1» московский клуб официально объявил 2 августа, передавал NEWS.ru. За два дня до этого о переходе как о свершившемся факте говорил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

В сезоне РПЛ — 2019/20 форвард сыграл 10 игр за «Сочи», в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи. За команду из Краснодарского края Кокорин выступал на правах аренды из «Зенита».

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов уклонился от ответа о сумме соглашения с Кокориным. Однако он отметил, что тот, перейдя в стан «красно-белых», пошёл на понижение зарплаты.