Спиридонов заявил, что «Зенит» стал чемпионом благодаря «своим» арбитрам

https://static.news.ru/photo/349c571a-bfa8-11ea-ac04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»

Чемпион Европы 2013 года по волейболу Алексей Спиридонов считает чемпионство петербургского «Зенита» в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) незаслуженным.

Конечно, чемпионство «Зенита» несправедливо. Как это может быть честно, когда их судят «свои» арбитры типа (Михаила) Вилкова, ну и (Артём) Дзюба там играет, — цитирует Спиридонова РИА Новости.

Сам волейболист является болельщиком московского «Спартака».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.

Ранее нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», прокомментировал победу петербургской команды в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что очень рад за игроков, писал NEWS.ru.