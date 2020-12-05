«Спартак» вышел на первое место в РПЛ после крупной победы над «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/bade4f96-3716-11eb-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Спартак» разгромил «Тамбов» в домашней встрече 17-го тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт — 5:1.

В составе «красно-белых» по два мяча забили швед Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты) и аргентинец Эсекьель Понсе (64-я и 92-я минуты). Также голом отличился французский легионер московского клуба Самюэль Жиго (87-я минута). За «Тамбов» на 65-й минуте забил Герман Онугха.

Ларссон после этой игры вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России, у него восемь забитых мячей. Понсе забрался на вторую строчку, деля показатель в семь голов с Артёмом Дзюбой («Зенит»), Джордже Деспотовичем («Рубин») и Кристианом Нобоа («Сочи»).

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, у команды 35 очков. У «Тамбова» 12 очков и 14-е место. «Красно-белые» не проигрывают уже четыре матча подряд.

Как писал NEWS.ru, игроки «Тамбова» угрожали бойкотом встречи со «Спартаком» из-за долгов по зарплате. Матч в итоге состоялся, однако целый ряд основных игроков «Тамбова» участия в нём не приняли.