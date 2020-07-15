«Спартак» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/d97156c4-c6be-11ea-9e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Московский футбольный футбольный клуб «Спартак» на домашнем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе команды победителей отличились полузащитник Роман Зобнин (51-я минута), нападающий Александр Соболев (81) и полузащитник Гус Тиль (90+4).

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» занимает 13-е место, имея 31 очко.

В первом матче 29-го тура РПЛ тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1. Счёт на 13-й минуте матча открыл полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич. На 38-й минуте встречи полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счёт. Снова вывел тульскую команду вперёд полузащитник Владислав Пантелеев, забив на 74-й минуте матча. Точку поставил ещё один полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв, забив гол на последних минутах матча (90+4).