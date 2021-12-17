«Спартак» объявил о назначении Ваноли новым главным тренером

Итальянский специалист Паоло Ваноли назначен на должность главного тренера московского «Спартака». Как сообщили в пресс-службе команды, контракт заключён по схеме «1,5 + 1».

Новым главным тренером «Спартака» назначен Паоло Ваноли. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год, — сообщили в пресс-службе клуба.

В бытность карьеры игроком Ваноли защищал цвета таких команд, как «Венеция», «Эллас Верона», «Парма», «Фиорентина», «Болонья» и «Рейнджерс». В качестве тренера он возглавлял юниорские сборные Италии разных возрастов, а также ассистировал Антонио Конте во время его работы со взрослой национальной командой Италии, а также с «Челси» и «Интером».

Ранее уволенный с поста главного тренера «Спартака» Руй Витория заявил, что работа в московском клубе была самой сложной в его карьере. Однако он всё равно сохранял преданность команде, потому что уважал историю клуба и болельщиков.