«Спартак» не может, Витория поможет: что португалец даст москвичам

Сезон Российской премьер-лиги подошёл к концу. И первая интрига перед новым чемпионатом в виде назначения нового тренера московского «Спартака» почти разрешена. Доменико Тедеско ещё в январе объявил об уходе с поста наставника красно-белых. И сколько бы немецкого специалиста не уговаривали остаться, решение осталось неизменным. Рулить «Спартаком», судя по всему, будет португалец Руй Витория. Рассказываем, кто это такой и сможет ли привести красно-белых к чемпионству в год столетия клуба.

Какое унылое, казалось бы, начало

Если никого уже не удивляет, как тренеры, которые до этого сами не играли в профессиональный футбол, добиваются успехов (тот же Тедеско), то что уж говорить о специалистах, которые пусть и посвятили жизнь футболу, но за свою карьеру не показали чего-то выдающегося. Зато в качестве наставников зажигают. К последней категории как раз и относится Руй Витория. За свою спортивную карьеру в качестве полузащитника он прошёл через шесть клубов третьего дивизиона («Фанжоеш», «Вилафранкензе», «Алверка», «Сейшал», «Каза Пия» и «Алкошетенсе»), но выше никогда не поднимался.

Когда же игровые бутсы пришлось сменить на обычные кроссовки, он сразу принялся за тренерскую деятельность, параллельно обучаясь в университете Лиссабона. При этом, как рассказывал 51-летний специалист в одном из интервью, он никогда не задумывался о выходе в высший дивизион, но всегда сохранял амбиции. Все поражения команд под его руководством он воспринимал очень болезненно. Руй в прямом смысле физически «болеет» за результат.

Начал он с самых низов, возглавив в 2002 году «Вилафранкезе», где провёл большую часть игровой карьеры. Спустя два года приступил к работе с юношеской командой лиссабонской «Бенфики». Ко взрослому футболу он вернулся в 2006-м, отправившись к «Фатиме» в третий дивизион. Под его руководством команда поднялась во вторую лигу, однако удержаться на том уровне не смогла. Добиться качественного результата ему удалось уже в сезоне-2008/09.

Надолго он в «Фатиме» не задержался. В 2010 году его заметило руководство «Пасуш де Феррейра» и объявило о подписании специалиста. В первом и единственном сезоне он занял с командой седьмое место в высшем дивизионе и дошёл до финала Кубка лиги, где уступил «Бенфике».

В поиске новых вызовов, он оказался в «Витории». И на второй год работы с клубом из Гимарайнша взял реванш над «Бенфикой» в Кубке Португалии. Этот трофей стал первым серьёзным достижением в его тренерской карьере.

Амбиции росли, а вместе с ними появилось и желание работать с клубом, играющим в Лиге чемпионов. И в 2015 году ему представилась такая возможность. Та самая «Бенфика» искала нового главного тренера. И нашла в лице Руя Витории.

twitter.com/slbenfica_en

Взрыв в «Бенфике» и знакомство с РПЛ

Всё, на что надеялся специалист, ему удалось получить. Только вот вместе с постоянным давлением, особенно со стороны ранее работавших в клубе коллег. «Орлы» тогда не самым лучшим образом проводили предшественника Жорже Жезуша, который перешёл к главному сопернику «Спортингу».

На одной из пресс-конференций Витория назвал Жезуша «плохим коллегой». Ответ не заставил себя долго ждать. Буквально через несколько дней тот отреагировал одним предложением: «Не считаю его тренером, так что коллегой он быть не может».

Отсюда такой накал — противостояние непримиримых соперников. Мало дерби в мире сравнится с тем, что порой творится на стадионах «Бенфики» или «Спортинга». В первом же сезоне Жезуш наказал Руя за острый язык, обыграв того в Суперкубке страны. Но в ответ на это Витория стал чемпионом сезона-2015/16 и набрал 88 очков по итогам лиги. Тем самым он побил рекорд, который принадлежал «Порту» на протяжении 12 лет.

Тогда Руя назвали лучшим тренером Португалии. И в благодарность в сезоне-2016/17 португалец вновь привёл команду к чемпионству и поднял Кубок и Суперкубок страны над головой. В Лиге чемпионов пусть «Бенфика» и не добралась до финала, но очень достойно сражалась с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале (0:1, 2:2). А перед этим дважды обыграла петербургский «Зенит» (1:0, 2:1).

Второй раз сыграть с командой РПЛ ему представилась возможность в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18, где португалец уступил московскому ЦСКА (1:2, 0:2).

pfc-cska.com

Что Руй может дать «Спартаку»

Витория, как и Тедеско, доверяет молодым, только вот игровые схемы серьёзно разнятся. Руй предпочитает 4-3-3. Доменико же предпочитал 3-4-1-2 несмотря на то, что пробовал внедрить 4-4-2.

Витория раскрыл Гонсалу Гедеша, Ренату Санчеша, Нелсона Семеду и дал шанс лидеру «Манчестер Сити» Рубену Диашу. Вместе с этим он внёс качественные изменения в схему, уйдя с 4-4-2. За это на него обрушился шквал критики со стороны болельщиков. Правда, как часто бывает, это продлилось до первых побед.

На одной Португалии специалист не остановился. В январе 2019 года он переехал в Саудовскую Аравию, где в первый же год работы сделал «Ан-Наср» чемпионом, а также завоевал Суперкубок страны.

Для «Спартака» это пока самый оптимальный вариант. Португалец голоден до побед и прекрасно работает с молодыми футболистами, на которых делал акцент Тедеско. В зависимости от соперника он варьирует составом. Так что велика вероятность, что в новом сезоне все футболисты «красно-белых» будут задействованы в том или ином матче. А учитывая его тактику, то место в основе может появиться для фланговых игроков, которые должны вернуться из аренды: Глушенкова, Ломовицкого и Мирзова. Да и разноплановые Ларссон, Понсе (в случае сохранения обоих в команде), Промес смогут лучше понимать друг друга, как случилось с Хименесом, Жонасом и Митроглу в «Бенфике».

Каждую команду, в которой работал португалец, он приводил к трофеям. Понятно, что «Спартак» может стать исключением из правил. Но хочется верить, что столетие клуба «Спартак» отметит новым кубком.