Созвонился с Месси: 16-летний россиянин — о переходе в «Барселону»

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Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев прокомментировал слухи о переходе в «Барселону». Запись он сделал на своей странице в Instagram.

Лео [Месси] с утра СМИ прочитал, созвонились, интересуется, что за суета, — написал Пиняев.

В понедельник, 17 мая, сообщалось, что «Барселона» хочет купить футболиста «Чертаново» и отправить его в аренду в «Химки», выступающие в российской Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне 16-летний футболист принял участие в 30 матчах в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). На его счету два забитых мяча и пять результативных передач. «Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.