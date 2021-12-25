Составлена символическая сборная Европы по футболу 2021 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила свою версию символической сборной Европы 2021 года. Cостав из лучших игроков европейского континента был опубликован на официальном сайте IFFHS. В сборную вошли шесть игроков Английской премьер-Лиги, а тренером был назван немецкий специалист Томас Тухель, который привёл лондонский «Челси» к победе в Лиге чемпионов УЕФА — 2020/21.
Полный состав
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ).
Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджио Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).
Полузащитники: Жоржиньо (Италия, «Челси»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).
Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»).
Запасные: Мануэль Нойер (Германия, «Бавария») , Жоао Кансело (Португалия, «Манчестер Сити») , Антонио Рудигер (Германия, «Челси») Томас Мюллер (Германия, «Бавария»), Бруну Фернандес (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холланд (Норвегия, «Боруссия Дортмунд») Карим Бензема (Франция, «Реал Мадрид»).
IFFHS — международная организация, составляющая хронику истории футбола. Организация была основана 27 марта 1984 года в немецком городе Лейпциг доктором Альфредо Пеге. В настоящее время располагается в Бонне, Германия.
Международная федерация футбола (ФИФА) признает IFFHS как орган, занимающийся ведением статистики и истории мирового футбола.