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Составлена символическая сборная Европы по футболу 2021 года

12:10, 26 декабря 2021
Составлена символическая сборная Европы по футболу 2021 года Криштиану Роналду(справа) Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила свою версию символической сборной Европы 2021 года. Cостав из лучших игроков европейского континента был опубликован на официальном сайте IFFHS. В сборную вошли шесть игроков Английской премьер-Лиги, а тренером был назван немецкий специалист Томас Тухель, который привёл лондонский «Челси» к победе в Лиге чемпионов УЕФА — 2020/21.

Полный состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ).

Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджио Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия, «Челси»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).

Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»). 

Запасные: Мануэль Нойер (Германия, «Бавария») , Жоао Кансело (Португалия, «Манчестер Сити») , Антонио Рудигер (Германия, «Челси») Томас Мюллер (Германия, «Бавария»),  Бруну Фернандес (Португалия, «Манчестер Юнайтед»),  Эрлинг Холланд (Норвегия, «Боруссия Дортмунд») Карим Бензема (Франция, «Реал Мадрид»).

IFFHS — международная организация, составляющая хронику истории футбола. Организация была основана 27 марта 1984 года в немецком городе Лейпциг доктором Альфредо Пеге. В настоящее время располагается в Бонне, Германия.

Международная федерация футбола (ФИФА) признает IFFHS как орган, занимающийся ведением статистики и истории мирового футбола.

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