Составлена символическая сборная Европы по футболу 2021 года

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлевал контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, сообщает «Чемпионат».

Соглашение футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Согласно источнику, в нём есть опция автоматического продления договора ещё на один сезон. Она активируется, если футболист в этом сезоне проведёт на...