Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин заявил, что близок к тому, чтобы полностью восстановиться от травмы.
Начну тренироваться в общей группе через два недели. Максимум — через три, — заявил хавбек корреспонденту News.ru.
Летом футболист перенёс операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы, которое его беспокоило с февраля месяца. Ранее ожидалось, что он вернётся в общую группу в ноябре.
News.ru писал, что экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак».