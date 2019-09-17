https://static.news.ru/photo/f97a3552-d944-11e9-bde5-fa163e074e61_660.jpg Антон Соснин (слева) Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин заявил, что близок к тому, чтобы полностью восстановиться от травмы.

Начну тренироваться в общей группе через два недели. Максимум — через три, — заявил хавбек корреспонденту News.ru.

Летом футболист перенёс операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы, которое его беспокоило с февраля месяца. Ранее ожидалось, что он вернётся в общую группу в ноябре.

News.ru писал, что экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак».