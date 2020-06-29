«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

https://static.news.ru/photo/44aefe96-ba1c-11ea-a505-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov /Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что к нападающему команды Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры из-за нарушения внутренних правил.

Футболист опубликовал в Instagram фото с дня рождения своего друга, на котором включая Кокорина присутствует 11 человек.

kokorin9/instagram.com

В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры, — цитирует Рубашко ТАСС.

Кокорин этой зимой перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. На его счету шесть мячей в чемпионате России нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» оштрафует нападающего команды Сердара Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса. Санкции к футболисту будут предприняты за то, что Азмун не соблюдал правила социального дистанцирования, что видно на фотографии, которую выложил в Instagram полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, писал NEWS.ru.