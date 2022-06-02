Собчак раскрыла подробности болезни владельца ФК «Краснодар» Ксения Собчак заявила, что у Галицкого остались деньги только на лечение от онкологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале сообщила о состоянии здоровья владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого. По её словам, у бизнесмена остались только небольшие средства на лечение от онкологии.

У него все серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все, что у него осталось, — небольшие деньги на себя, на лечение, — написала Собчак.

Также журналистка осудила основателя банка Tinkoff Олега Тинькова, который в одном из интервью раскритиковал Галицкого за «молчание». Она отметила, что очень неуместно призывать владельца «Краснодара» к каким-либо активным высказываниям в такой ситуации.

54-летний бизнесмен создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году, в 2011-м команда дебютировала в Российской премьер-лиге, а в 2020-м — в Лиге чемпионов.

Ранее Галицкий признался, что перестал ходить на матчи команды из-за болезни. При этом точный диагноз предприниматель не назвал, однако подчеркнул, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться.