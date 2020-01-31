https://static.news.ru/photo/54b51cf4-4423-11ea-bed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающие Фёдор Смолов, Николай Комличенко и Александр Соболев не советовались с тренерским штабом национальной команды перед сменой клубов.

До переходов мы не общались с футболистами, уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику, — цитирует Черчесова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Черчесов рассказал, что Комличенко связывался с ним уже после перехода в московское «Динамо». Наставник сборной отметил, что будет следить за выступлениями игроков в своих новых клубах.

Тренерский штаб сборной России посетит Кубок Матч-Премьер в Дохе, который пройдёт с 1 по 9 февраля, после чего планирует посетить товарищеские матчи других клубов Российской премьер-лиги.

Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.