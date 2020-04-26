СМИ: будущий тренер «Локомотива» назвал Кокорина трансферной целью

Сербский специалист Марко Николич назвал нападающего Александра Кокорина главным трансферным приоритетом в случае назначения главным тренером московского «Локомотива».
По информации спортивных изданий, 40-летний Николич несколько раз прилетал на переговоры в Москву и 29 февраля даже посетил матч «Локомотива» и петербургского «Зенита». Серб наиболее известен как тренер белградского «Партизана» в середине 2010-х.
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Как писал NEWS.ru, на неделе Кокорин опроверг информацию о своих переговорах с «Локомотивом». Форвард выступает за «Сочи», но его контракт принадлежит «Зениту».
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