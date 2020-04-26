СМИ: будущий тренер «Локомотива» назвал Кокорина трансферной целью

https://static.news.ru/photo/1a29a7e2-87e1-11ea-840a-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Michalis Karagiannis/imago sportfotodienst/Global Look Press

Сербский специалист Марко Николич назвал нападающего Александра Кокорина главным трансферным приоритетом в случае назначения главным тренером московского «Локомотива».

По информации спортивных изданий, 40-летний Николич несколько раз прилетал на переговоры в Москву и 29 февраля даже посетил матч «Локомотива» и петербургского «Зенита». Серб наиболее известен как тренер белградского «Партизана» в середине 2010-х.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Николич уже обсуждает состав команды на следующий сезон. Ожидается, что ситуация с назначением тренера в «Локомотив» разрешится в конце мая.

Как писал NEWS.ru, на неделе Кокорин опроверг информацию о своих переговорах с «Локомотивом». Форвард выступает за «Сочи», но его контракт принадлежит «Зениту».