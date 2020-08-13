Слуцкого оштрафовали на 200 тысяч рублей и дисквалифицировали на два матча

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча чемпионата России (один из них условно, с испытательным сроком до окончания чемпионата) и оштрафован на 200 тысяч рублей по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), следует из сообщения пресс-службы организации.

Как уточняется, такое решение принято в связи с «оскорбительным поведением в отношении официального лица матча». Известно, что ранее Слуцкий подверг критике работу арбитров в матче первого тура против московского «Локомотива».

Так, на 25-й минуте встречи вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме сбил в штрафной площади нападающего соперника Ивана Игнатьева. Главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать 11-метровый удар. Вскоре после разговора с судьёй тренер «Рубина» был удалён.

В ходе интервью, опубликованном в Twitter футбольного клуба, Слуцкий выразил сомнения в квалификации судьи из-за заявлений об отсутствии нарушения правил.

Матч «Рубин» — «Локомотив» завершился со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее NEWS.ru писал, что «Рубин» сделал рэп-композицию из пресс-конференции Слуцкого, который комментировал судейство в матче с «Локомотивом».