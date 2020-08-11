«Локомотив» на выезде победил «Рубин» в матче стартового тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/6234c40e-dc05-11ea-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Московский «Локомотив» в заключительном матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях переиграл казанский «Рубин» — 2:0 (2:0).

«Железнодорожники» открыли счёт уже на второй минуте: Алексей Миранчук нанёс точный удар в дальний нижний угол после передачи Дмитрия Рыбчинского. На 26-й минуте второй мяч в ворота хозяев забил Дмитрий Баринов, которому также ассистировал Рыбчинский.

Перед началом второго тайма главный арбитр Сергей Иванов показал красную карточку наставнику казанской команды Леониду Слуцкому, активно высказывавшему претензии по поводу эпизода в середине первого тайма, когда не был назначен пенальти в ворота гостей за фол на нападающем «Рубина» Иване Игнатьеве.

После первого тура турнирную таблицу РПЛ возглавили «Краснодар», петербургский «Зенит», столичные «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», а также «Ростов», набравшие по три очка.

«Железнодорожники» открыли сезон несколькими днями ранее, уступив «Зениту» в поединке за Суперкубок России, ранее писал NEWS.ru.