Главного тренера «Рубина» удалили в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий получил красную карточку в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

В настоящее время встреча проходит в Казани.

Первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу «Локомотива». Перед вторым голом гостей в штрафной площади «железнодорожников» произошло столкновение нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева с вратарём «Локомотива» Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб «Рубина» посчитали, что главный арбитр встречи Сергей Иванов должен был назначить пенальти. В ответной атаке «Локомотив» забил гол.

Перед началом второго тайма между Ивановым и Слуцким произошёл разговор. После него главный тренер «Рубина» был удалён — его дисквалифицировали минимум на одну встречу РПЛ.

В следующем туре «Рубин» должен сыграть с «Уралом» 15 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Бордо» Франсуа Камано перейдёт в московский «Локомотив». Трансфер обойдётся «железнодорожникам» в €5,5 млн. Ранее называлась сумма в €7 млн.

24-летний гвинейский футболист подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.