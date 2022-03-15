«Ситуация на Украине»: Дзюба объяснил, почему не поехал в сборную России

Форвард «Зенита» Артём Дзюба снова отказался от вызова в сборную России. На этот раз по политическим причинам. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В воскресенье мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать, — сказал Карпин.

Тренер добавил, что останется на связи с Дзюбой и продолжит следить за его выступлениями за «Зенит».

Ранее во вторник Карпин объявил состав сборной России на первый сбор команды в этом году. В список вошли 27 футболистов. Команда должна была играть с Польшей в рамках квалификации к ЧМ-2022 в Катаре, но ФИФА отстранила все российские сборные от международных соревнований, поэтому футболисты просто проведут серию тренировок.