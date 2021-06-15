Широков высказался о шансах России с финнами и о Бузовой

https://static.news.ru/photo/a78b377c-cde0-11eb-b14b-96000091f725_660.jpg Роман Широков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший футболист сборной России по футболу предположил, как потеря Юрий Жиркова скажется на национальной команде в преддверии игры финнами, а также высказался по поводу скандального эфира на «Матч ТВ».

Это большая потеря для сборной. Он очень качественный футболист, самый опытный в составе. Но против финнов у нас всё равно хорошие шансы. Играем на своём поле. Первый матч проиграли, поэтому необходимо реабилитироваться. Поддерживаю ли я болельщиков, критикующих сборную? Единственное, что я поддерживаю, так это то, что нам нужно прибавлять в атаке, — сказал Широков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также футболист отреагировал на скандал с участием Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире «Матч ТВ».

Я не смотрел. Не знаю, кто это. Мне неинтересны такие шоу, — сказал Широков.

Матч между сборными Финляндии и России состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте с Ольгой Бузовой.