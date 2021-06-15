«Почему я наехал на неё»: Губерниев высказался о конфликте с Бузовой

https://static.news.ru/photo/e6b6a0b0-cdd3-11eb-bdb8-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный комментатор прокомментировал скандал в прямом эфире Матч ТВ с артисткой Ольгой Бузовой.

Если вы про Бузову хотите спросить, то я уже всё сказал. Почему я наехал на неё? Был прямой эфир. Никто и ничего [не готовил заранее]. Мне нечего добавить, я всё объяснил в Telegram-канале, спасибо, — сказал Губерниев корреспонденту NEWS.ru.

14 июня Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с ведущим Губерниевым, после чего она расплакалась. Телеведущая обозвала журналиста «дном, а не мужчиной»,

Журналистка Ксения Собчка встала на сторону комментатора и призналась, что обожает его.

Губерниев в свою очередь извинился перед Бузовой за то, что довёл её до слёз.

Пользователи соцсетей по-разному оценили появление Ольги Бузовой на «Матч ТВ».