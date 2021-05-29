Широков пояснил, почему Гвардиола может выиграть ЛЧ и без Месси

https://static.news.ru/photo/20adfa8c-c07f-11eb-bd3f-96000091f725_660.jpg Фото: shirokovrn/instagram.com

Бывший игрок сборной России Роман Широков в разговоре с NEWS.ru поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

В предстоящем матче нет явного фаворита. В конце концов, на то он и финал. Шансы абсолютно равные. У «Челси» более молодая команда. Мастерства и опыта хватает обоим соперникам. Что касается опыта финальных матчей, то этим особо не располагают ни те, ни другие, — сказал Широков.

Также бывший игрок сборной России опроверг мнение о том, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Лионеля Месси. В последний раз Гвардиола брал главный еврокубковый трофей с «Барселоной» в 2011 году.

Месси тоже в последнее время не выигрывает Лигу чемпионов. Так сложились обстоятельства. Просто до этого были лучше другие команды, — отметил он.

Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч состоится 29 мая. Начало — 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Барселона» предложил капитану команды Лионелю Месси контракт на десять лет.