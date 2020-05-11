На пятницу, 15 мая намечено очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором в режиме видеоконференции будет обсуждаться возможность возобновления приостановленного чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. NEWS.ru предполагает, что исполком выразит твёрдое намерение доиграть приостановленный чемпионат, однако окончательный вердикт по этому вопросу будет отложен до конца мая.

Праздник Великой Победы просветлил сознание футбольных боссов?

На официальном сайте РФС проект повестки дня исполкома 15 мая выглядит следующим образом: «О решениях Бюро исполкома; административные вопросы (о ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусной инфекцией); о следующем заседании исполкома РФС». Понятно, что пункт «административные вопросы» как раз и станет ключевым и в значительной степени судьбоносным для российского футбола, в частности, его элитного дивизиона, до сих пор пребывающего в состоянии витязя на распутье, в поиске ответа на вопрос, завершать прерванный пандемией сезон или доиграть его.

До недавнего времени многое указывало на то, что решение может быть принято в пользу досрочной «заморозки» чемпионата. Однако после 9 Мая ситуация вдруг коренным образом начала меняться в позитивную для футбольных болельщиков сторону. То ли торжества по поводу Великой Победы просветлили сознание многих причастных к футбольного процессу персон, то ли на них отрезвляюще подействовал артобстрел из многочисленных публикаций в прессе, призывавших ни в коем случае не предавать профессию и постараться доиграть сезон.

Как бы там ни было, но из уст первых лиц нашего футбола вдруг дружно зазвучали заверения о готовности во что бы то ни стало, разумеется, с соблюдением всех санитарных норм и медицинских рекомендаций — довести приостановленный чемпионат РПЛ до логического завершения. Об этом в прямом эфире федерального спортивного телеканала заявил генеральный директор РФС Александр Алаев, к этому же призвал руководитель медицинского департамента главной футбольной организации страны Эдуард Безуглов, подчеркнувший, что среди российских футболистов на данный момент нет ни одного инфицированного коронавирусом.

Очевидно, что все эти заявления могли прозвучать только в том случае, если они являются подтверждением официальной позиции РФС. Президент футбольного союза Александр Дюков, впрочем, и ранее намекал на желание доиграть сезон, но теперь мнение футбольных властей нашей страны оформилось в нечто более значительное и конкретное, нежели намёки и расплывчатые фразы.

А это может означать лишь то, что на исполкоме РФС 15 мая будет принято принципиальное решение о доигрывании восьми оставшихся туров премьер-лиги по одному из уже разработанных сценариев — с началом игр 21 или 28 июня и завершением турнира ко 2 августа, согласно рекомендациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Однако следует отдавать себе отчёт, что это решение не будет окончательным. Потому что определяющим фактором станет вердикт властных структур по поводу смягчения или сохранения в прежней форме мер самоизоляции в стране и, в частности, в отдельных регионах. РФС уже подкрепил своё желание возобновить сезон разработкой многостраничного документа, описывающего все требования к клубам, футболистам и обслуживающему персоналу по соблюдению необходимых санитарных норм, а также характеру проведения тренировок и матчей в условиях пандемии. Но последнее слово всё равно останется за государственными органами.

Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Именно по этой причине генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев (заметьте, лицо весьма влиятельное в отечественном спорте и футболе в том числе) сейчас заявляет, что 15 мая — это не «критическая дата» для принятия решения. И добавляет, что у руководства РФС есть время подумать до 27-го числа последнего весеннего месяца.

Здесь стоит напомнить, что ранее УЕФА обозначал иную дату дэдлайна для национальных федераций касательно принятия окончательного решения, доигрывать или досрочно завершать сезон, — 25 мая. Вероятно, гендиректор «Зенита» просто немного перепутал цифры или подзабыл, когда именно наступит день икс. Но это не суть важно. Главное то, что РФС наверняка будет тянуть до последнего, чтобы подстроиться под указания властных структур, касающиеся проведения спортивных мероприятий. Которые, как известно, пока приостановлены в любом виде и формате до 31 мая.

Вселяет оптимизм и тот факт, что, как сейчас стало очевидно, большинство футболистов РПЛ за то, чтобы доиграть чемпионат и разрешить все вопросы о чемпионе, участниках еврокубков и вылетающих в низший дивизион командах именно по спортивному принципу — на футбольном поле. Однако среди руководителей клубов имеются и диаметрально противоположные мнения

Например, генеральный директор грозненского «Ахмата» (который, напомним, после 22 туров находится в зоне вылета из РПЛ) Ахмед Айдамиров высказал пожелание, чтобы принятие окончательного решения по поводу судьбы сезона-2019/20 не выходило за рамки текущего месяца, поскольку есть необходимость определяться с истекающими контрактами игроков команды. И добавил, что с некоторыми футболистами в нынешней ситуации так или иначе придётся прекращать сотрудничество, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

А спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков уверен, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране с тревожными цифрами ежедневного прироста заболевших коронавирусом никоим образом не позволит возобновить чемпионат.

С этим трудно поспорить, но, во-первых, речь идёт не о сиюминутном выходе российского футбола из режима самоизоляции, а о постепенном процессе, с соблюдением всех мер безопасности, и возвращении собственно официальных матчей почти через полтора месяца, в последней декаде июня. А во-вторых, для окончательного решения о рестарте или «погребении» прерванного сезона есть ещё не несколько дней, которые остались до заседания исполкома РФС, а две недели — до того самого установленного УЕФА дэдлайна.

И если государственные органы, изучив все за и против, дадут добро возвращению футбола на российские арены уже в июне, эту возможность ни в коем случае нельзя упускать. Пусть даже довести чемпионат до завершения по спортивному принципу получится только у элитного дивизиона, и для этого придётся проделать огромную подготовительную работу, в том числе, по возвращению в Россию около семи десятков иностранных футболистов и тренеров, связанных контрактами с клубами РПЛ.

Давайте не забывать известную мудрость Сократа: кто хочет что-то сделать, ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.