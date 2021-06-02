Селюк: неплохо, если старик Хоттабыч поможет России на Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выбрал футболистов, которые отправятся покорять Евро. Из предварительного списка в финальную заявку на турнир не вошли голкипер Андрей Лунёв, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян. Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему именно эти игроки остались вне заявки, порассуждал о соперниках, а также неожиданно прошёлся по Александру Зинченко из «Манчестер Сити».

Дмитрий Селюк Дмитрий Селюк/vk.com

Не верю, что сборная победит Бельгию

— Станислав Черчесов огласил заявку на Евро. Что скажете об отсутствующих?

— Евгеньев — молодой защитник, на него большую надежду, конечно, можно возлагать, но не на чемпионате Европы.

Лунёв — неплохой вратарь, но никто не может обсуждать это решение хотя бы по одной причине — Черчесов сам голкипер. Как говорится, вратарь — это половина команды. Думаю, что Станислав Саламович видит, кто и на какую степень готов.

С Самошниковым тоже всё понятно — травма. Безусловно, после невыразительного матча с Польшей идёт скептический настрой. Однако вспомните подготовку к чемпионату мира — 2018, когда вообще просили снять Черчесова. И вспомните, как всё завершилось. Сейчас идёт подготовительная работа.

— Главный раздражитель на Евро — сборная Бельгии?

— Всегда надо верить, что команда победит, но я в это не верю. Первая игра чемпионата может завершиться вничью. Это может принести уверенность. Но объективно бельгийцы сильнее нас.

Будет неплохо, если какой-нибудь старик Хоттабыч на «Газпром Арене» всё же поможет команде сыграть хотя бы вничью. С точки зрения класса бельгийцы сильнее. Плюс ещё недооценивается Дания. Это очень сильная команда. Но Черчесов и Артём Дзюба умеют настроить. Будем надеяться, что во время матчей жест Дзюбы в виде отдачи чести стране мы увидим даже чаще, чем хотелось.

— Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян со своей бактериальной ангиной тоже остался за бортом. Верили, что он сможет выздороветь?

— Он талантливый парень, ничего не скажу, ему доверяет «Динамо». Сандро Шварц ставит много молодёжи — это здорово, но нет стабильности. Вот мы и не увидели «Динамо» в еврокубках по итогам сезона. Можно было, конечно, дать ему место в национальной команде чисто для психологии. Но зачем? Он ещё сыграет за сборную позже. Сейчас в национальной команде есть более опытные игроки.

Если вспоминать матчи на молодёжном первенстве, то сборная показала уровень — всем проиграла (кроме Исландии) и вылетела. Будем надеяться, что взрослая сборная выступит лучше.

Арсен Захарян vk.com/arsen.zakharyan

— Что скажете по поводу Финляндии? Местные болельщики называют фаворитом именно россиян в предстоящем матче группового этапа.

— Если мы не обыграем Финляндию, то надо будет серьёзно менять подготовку футболистов. Кого тогда обыгрывать?

В матче Польша — Россия нечего смотреть и некого выделять

— Раз затронули контрольную встречу против Польши, то как вам результат? И на что, на ваш взгляд, сейчас необходимо обратить внимание Черчесову в первую очередь?

— Результат никакой. Большинство команд в целом сыграли 1:1, даже Хорватия — Армения. Я не рассматриваю игру тактически, неважно, сколько было ударов в створ. Эти товарищеские игры надо проще воспринимать. Футболисты с обеих сторон боятся получить травму. Это нужно для того, чтобы проверить связки, обратить внимание на кое-какие моменты. Но это больше разминочная игра.

— Какую связку выделили?

— Я скажу честно, что смотрел через пень-колоду. Не люблю такие матчи. Мне вот понравилась встреча финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1). Особенно первый тайм, во второй половине команды уже играли по счёту. Там бились, есть интерес, было понятно, за что играют. А тут что? Нечего смотреть, некого выделять, мягко выражаясь.

Зинченко виноват в поражении «Сити

— Не обидно за футболиста «Сити» Александра Зинченко?

— В марте он говорил, что «Сити» возьмёт четыре трофея. Нельзя так прогнозировать в футболе. Видимо, некоторые пользователи под разными никами в Сети развлекаются, говоря, что он не виноват в поражении. Ну а кто, если не он?

Если у тебя установка держать футболиста, то надо добегать хотя бы. Для меня Зинченко не герой. Шамиль Газизов всё время рассказывает, что именно в «Уфе» он вырос. Только вот Александр — продукт «Шахтёра». Просто из-за ситуации, которая случилась на Украине, «Уфа» подсуетилась и «украла» Зинченко, переоформила и продала успешно в «Манчестер Сити».

В чемпионате «Сити» настолько силён, что футболисты всегда могут его подстраховать в случае чего. Финальные игры — это другое. Не доработал — до свидания. А Зинченко не доработал. Он виноват, говорить нечего. Из-за него «Сити» проиграл финал.

— А вы кого поддерживали в этом матче?

— Обе команды близки. Но учитывая, что я в хороших отношениях с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем], рад, что «Челси» во второй раз победил и выиграл титул. Роман Аркадьевич любит футбол, грамотно в этом отношении работает. Правильным решением было приглашение Томаса Тухеля.

Томас Тухель, Роман Абрамович chelseafc.com

— Хорошие отношения с Абрамовичем? Созваниваетесь, чтобы обсудить трансферы?

— Я это сказал не для того, чтобы рассказывать про него. Если он захочет прокомментировать, то сделает. Я просто объяснил, почему поддерживал в этом финале «Челси». Знаю там всех работников и очень доволен победой команды Тухеля. Всех поздравил.

Хотя и «Сити», как уже говорил, мне близок, как минимум из-за Яя Туре. Не скажу, что я стоял у истоков его появления, но он был одним из знаковых игроков, кто подписал контракт с командой. Яя отдал много лет коллективу, поэтому и для меня «Сити» — не чужая команда. Другое дело, ситуация с его уходом, которая в своё время возникла, неприятна, но комментировать смысла нет, она уже в прошлом.

Ещё в 2018 году говорили, что на Хосепе Гвардиоле проклятие — специалист никогда не выиграет вместе с командой Лигу чемпионов. Вот как раз это и происходит. Пока прогноз сбывается.

— Закрывая вопрос по Зинченко, в начале 2015 года ему предлагали получить российское гражданство, чтобы не считаться легионером, но игрок отказался. Многое ли сборная России потеряла?

— Никогда не жалейте о том, что не случилось. Не могу понять, что-то чересчур много внимания к Зинченко. Гражданство не захотел, то не захотел, это не захотел, играет за сборную Украины. Просто он использовал российский клуб в своих целях, не совсем корректно поступив по отношению к «Шахтёру». Вот и всё. Зачем его осуждать?

Я много работал на Украине и никогда не видел, чтобы украинские СМИ уделяли большое внимание какому-нибудь российскому футболисту. А в России почему иначе? Причём российские футболисты туда не едут, а украинские наоборот. Зачем СМИ раздувают? Играет за Украину и слава богу.

Жаловаться на отсутствие болельщиков в Дании Черчесов не будет, он будет радоваться победе

— Вернёмся к сборной. Накануне было принято решение не пускать болельщиков из России в Копенгаген на матч сборной из-за того, что российская вакцина не входит в число одобренных. Сегодня в УЕФА сообщили, что послаблений по допуску болельщиков из РФ на матчи Евро в Дании не будет. Это по факту означает, что сборная останется в Копенгагене без поддержки.

— Я бы точно не стал искать в этом политическую подоплёку, хотя для Дании такое решение даже лучше. Если быть объективным, то дело не в болельщиках. Некоторых людей, имеющих визы, не пускают в Европу. Мало вакцинируются, плюс в России не уменьшается количество заболевших.

Вон, Израиль. Страна тоже запрещает своим жителям пересекать границу с Россией. И никто ничего не говорит.

Положа руку на сердце, скажу, что в Европе темпы заболевания снижаются. Люди ходят в масках, соблюдают меры предосторожности. В России же смотришь и видишь: в метро, общественные заведения заходят без масок, по улицам ходят без них, не соблюдают дистанцию. А потом удивляются. Если бы в Европе видели, что уровень заболеваемости пошёл на спад, то, думаю, проблем бы не возникло.

Самый лучший пример — Израиль, который вакцинировался. Там максимум 20 человек заболевают. Причём со вчерашнего дня уже разрешено по улицам передвигаться без масок, рестораны посещать без масок. А всё почему? Потому что страна поборола вирус, обязав граждан привиться.

В России же часть жителей поступает не совсем правильно, не обращая внимания на вирус. Поэтому такое отношение.

— Как в Испании дела? Обязательная вакцинация?

— Пока нет, но я хочу сказать, что пока вакцинируют по возрасту. Сначала более пожилая группа, сейчас до 40 и ниже. Хочу сказать, что всё продвигается хорошо. Думаю, в ближайшие пару месяцев большая часть вакцинируется.

— А вы сами прошли через это?

— Нет, но планирую в июне поехать в Израиль и там пройти процедуру.

— В случае поражения в Копенгагене будет ли Черчесов говорить, что одна из причин — как раз отсутствие поддержки?

— Жаловаться на отсутствие болельщиков во время пандемии Черчесов не будет. Он будет радоваться победе. Учитывая, что последние полтора года команды играют без болельщиков, это уже норма. Да и в Дании не будет переполненных трибун. Из-за того что они сидят через два-три кресла, думаю, все понимают — это не та атмосфера. Надо просто выходить, биться и стараться добыть победу.