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Сборная России по футболу обыграла молодёжную команду

Сборная России по футболу выиграла у молодёжной команды со счётом 1:0 в товарищеском матче
19:22, 26 марта 2022
Сборная России по футболу обыграла молодёжную команду Фото: rfs.ru
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Сборная России по футболу выиграла у молодёжной команды страны со счётом 1:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочном поле базы в Новогорске и не транслировалась по телевидению.

Единственный мяч на 26-й минуте забил форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. 19-летний футболист выступал за основную сборную, хотя по возрасту мог сыграть и за молодёжную команду.

За команду Валерия Карпина не сыграл форвард «Зенита» Артём Дзюба. Он объяснил свой отказ выступить за национальную команду наличием родственников на Украине.

Сборная России по футболу всех возрастов была отстранена ото всех международных соревнований из-за спецоперации на Украине. Команда не сыграет на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

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