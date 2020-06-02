Сборная России по футболу осенью может провести восемь матчей

https://static.news.ru/photo/f49655c8-a4c0-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что национальная команда может провести восемь матчей за осень.

Есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь. Если в сентябре пройдёт сбор, то в октябре и ноябре добавятся игры, которые мы не провели в марте, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее начальник департамента по связям с общественностью Федерации футбола Молдавии Александр Греку рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу проведения осенью товарищеского матча национальных команд. Изначально сборные России и Молдавии должны были сыграть в Кишинёве 31 марта, но встреча была отменена из-за пандемии коронавируса.