Сборная России по футболу не будет проводить матчи и сборы летом

Валерий Карпин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что национальная команда не будет проводить тренировочные сборы предстоящим летом. В интервью «Спорт-Экспрессу» 53-летний специалист заявил, что футболисты нуждаются в отдыхе после тяжёлого сезона.

Мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном. Два последних года игроки были лишены такой возможности — из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Что касается того, когда в следующий раз соберётся команда, то пока не готов ответить на этот вопрос, — сказал Карпин.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций — турнире национальных команд. Также организация назвала заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028 и ЧЕ-2032 «неправомочной».

Последний тренировочный сбор подопечные Карпина провели с 21 по 27 марта. При этом ряд футболистов отказались от вызова, включая Артёма Дзюбу.