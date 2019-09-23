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Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футбол 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

Если WADA решит ввести санкции, то Россия столкнется с возможностью запрета участвовать и в ряде других спортивных мероприятий, помимо Олимпийских игр, включая чемпионат мира по футболу в 2022 году, — пишет Newsweek .

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что из-за нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), связанного с возможными манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории, у России могут возникнуть проблемы с участием в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, писал News.ru.