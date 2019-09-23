https://static.news.ru/photo/3cbae488-ddff-11e9-b130-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что из-за нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) у России могут возникнуть проблемы с участием в Олимпийских играх в Токио-2020, если спортивные федерации, ответственные за процедуру передачи базы данных Московской лаборатории, доказательно не опровергнут подозрения в каких-либо манипуляциях.

Либо (необходимо - News.ru) предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году, — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Поздняков подчеркнул, что российская сторона затратила большое количество дипломатических усилий на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений.

Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем. Надеюсь, те наши коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы. И дадут убедительные ответы, — добавил он.

Как сообщалось, WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу. Из-за перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории легкоатлетам из России отказано в нейтральном статусе, писал News.ru.