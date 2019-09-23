https://static.news.ru/photo/ba1d7634-ddf0-11e9-903a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала 14 российским спортсменам в получении нейтрального статуса из-за перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

ИАФФ отказала российской прыгунье в высоту, олимпийской чемпионке Анне Чичеровой, олимпийской чемпионке Елене Лашмановой (спортивная ходьба), Анне Авдеевой (толкание ядра), Александре Гуляевой (800, 1500 м), Алёне Гордеевой (толкание ядра), Ангелине Жук-Красновой (прыжок с шестом), Антонине Кривошапке (400 м), Екатерине Коневой (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарье Нидбайкиной (тройной прыжок), Константину Плохотникову (1500 м, 3000 с/п), Евгении Соловьёвой (толкание ядра), Екатерине Строковой (метание диска), Максиму Якушеву (3000 м с/п), Екатерине Завьяловой (800, 1500 м) из-за нового расследования, связанного с перепроверкой базы LIMS Московской лаборатории.

В решениях указано, что в рамках ведущихся расследований, возможно, потребуется перепроверка проб данных спортсменов.

В понедельник, 23 сентября, WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу, писал News.ru.