«Рубин» обыграл ЦСКА благодаря голу в дополнительное время

https://static.news.ru/photo/5d140556-e4ad-11ea-a762-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcrk

Казанский «Рубин» вырвал победу у ЦСКА в четвёртом туре чемпионата России. Матч закончился со счётом 1:2.

Москвичам не удалось одержать победу на собственном поле. Голы в составе победителей забили Солтмурад Бакаев (37-я минута) и Денис Макаров (90+2), у армейцев отличился Никола Влашич (39).

«Рубин» впервые обыграл ЦСКА с августа 2017 года.

После этой игры у ЦСКА осталось шесть очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» набрал четыре очка (11-е место).

Как писал NEWS.ru, ранее футбольному клубу «Зенит» удалось с разгромным счётом победить «Тамбов». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.