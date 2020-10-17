«Ростов» разгромил «Ахмат»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Во время встречи в матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом». Команды вышли на поле «Ростов Арены». Игра завершилась победой хозяев счётом 3:0 в пользу хозяев.

Хавбек ростовчан Кэнто Хасимото отправил первый гол в ворота гостей. После этого Данил Глебов из пределов штрафной забросил мяч к вратарской, Хасимото выпрыгнул и головой отправил мяч под самую штангу. После первого тайма судья назначил пенальти за игру рукой Глебова.

При этом Георгий Мелкадзе с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот — голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в классном прыжке дотянулся до мяча.

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец отличился на 77-й минуте. Он получил вторую жёлтую карточку за удар локтем в единоборстве с Глебовым. В добавленное время Глебов и Роман Ерёменко забили ещё по голу в ворота «Ахмата».

После 11 туров у «Ростова» на 5-е место в турнирной таблице и 20 очков. У «Ахмата» 14 очков и 10-е место.