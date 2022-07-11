Российским футбольным клубам предрекли потерю доходов из-за Fan ID Президент «Торпедо» Маслов: клубы ожидают убытков из-за бойкота фанатов в ответ на Fan ID

Фото: Matthias Koch/Global Look Press

Футбольные клубы в России ожидают убытков из-за бойкота фанатов в ответ на внедрение системы Fan ID, сообщил президент ФК «Торпедо» Денис Маслов журналу «Компания». Команды недополучат денег с билетов, которые откажутся покупать недовольные введением паспорта болельщика поклонники, объяснил он.

Знаете, это даже странный вопрос. Предположим, что билет стоит 100 рублей. Два болельщика покупают по билету. Сколько клуб получает? Правильно, 200 рублей. А если они не приходят на стадион, то команда теряет эти деньги, — сказал Маслов.

Насколько велики будут финансовые потери, сказать пока не получится, так как бюджеты команд в РФ несильно зависят от сборов с билетов, отметил шеф-редактор «Футбольного курьера» Виктор Шпитальник. Но вот удар по имиджу будет заметным, считает он.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать с 1 июня. В связи с этим матчи Российской премьер-лиги уже отказались посещать объединения болельщиков московских «Динамо» и ЦСКА.

Процесс выдачи паспортов болельщиков для посещения российских стадионов запустили 4 июня, но в первый же день работы система оформления Fan ID дала сбой — на «Госуслугах» отклонялись все поступающие заявления. Не смог оформить паспорт и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.