РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на решение о наказании Федуна

https://static.news.ru/photo/cbb60d70-f83e-11ea-896a-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) определился с датой рассмотрения апелляции московского «Спартака» на решение комитета по этике организации, оштрафовавшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает ТАСС, рассмотрение апелляции пройдёт 22 сентября.

2 сентября комитет по этике РФС вынес решение по инциденту с Федуном, который после резонансной игры с «Сочи» грозился снять команду с чемпионата из-за судейства. Он был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, тогда встреча закончилась вничью — 2:2. За первые 15 минут «Спартак» забил два гола, однако впоследствии в ворота «красно-белых» арбитр назначил два пенальти (последнее — на 90-й минуте), которые многими представителями футбольной общественности были признаны спорными. После ничьей с «Сочи» Федун и озвучил свою угрозу.