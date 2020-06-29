РФС изменил регламент проведения чемпионата России по футболу

https://static.news.ru/photo/65968530-ba2a-11ea-aa1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС) внесло изменения в регламент проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).

Из регламента были исключены два пункта: о том, что в заявке команды на матч должны быть не менее 16-ти полевых игроков и двух вратарей, а также теперь за повторную неявку команды на матч клуб не будут исключать из числа участников РПЛ, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.