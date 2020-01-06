https://static.news.ru/photo/2578d92c-325c-11ea-987a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Squawka

«Валенсия» встретилась с мадридским «Реалом» в полуфинальном поединке Суперкубка Испании на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии и потерпела поражение со счётом 1:3 (0:2).

Счёт открыл полузащитник «Реала» Тони Кроос на 15-й минуте матча прямым ударом с углового. Хавбек мадридцев Иско забил второй гол на 39-й минуте, а хорватский полузащитник Лука Модрич упрочил преимущество мадридцев во втором тайме, на 65-й минуте.

Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал пенальти на второй компенсированной минуте второго тайма, отыграв один мяч, а российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В финальном матче турнира «Реал» 12 января сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико» (этот матч состоится 9 января).

Как писал NEWS.ru ранее, главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола никогда не согласится возглавить «Манчестер Юнайтед» или мадридский «Реал».