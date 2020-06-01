Пять футболистов «Казанки» тренируются вместе с основой «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/e7dcad0e-b70a-11e9-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пять игроков футбольного клуба «Казанка» тренируются вместе с основным составом московского «Локомотива».

К тренировкам на базе клуба в Баковке для подготовки к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ) приступили Андрей Савин, Артур Чёрный, Николай Титков, Никита Дорофеев и Михаил Агеев. Они сдали необходимые тесты, сообщает пресс-служба «Казанки».

«Казанка» является фарм-клубом «Локомотива», выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.