Пять фишек РПЛ: тост от Полиграфа Полиграфыча и вспышка COVID-19 на Волге

Второе подряд неудачное дерби для «Спартака», привычные «Зенит» и Дзюба, неподсудный Лапочкин, забуксовавший «паровоз», коварство вируса в Волгограде — NEWS.ru напоминает, какие яркие события подсветили первый после паузы на матчи сборных тур чемпионата страны.

«Красно-белое» разочарование

События последних месяцев наводят на мысль о печальной для столичного «Спартака» тенденции: лучше команде Доменико Тедеско к главному дерби страны с ЦСКА в роли фаворита не подходить. Потому что подобный предстартовый расклад сил оказывается фикцией и напрочь опровергается на практике, приводя к болезненным поражениям «красно-белых» от своего самого принципиального соперника.

Вспомните, в каком статусе пребывали «Спартак» и ЦСКА накануне очной встречи в конце июня, на финишном отрезке предыдущего чемпионата: на победу «красно-синих» тогда вряд ли кто-нибудь решился поставить даже ломаный грош. А что получилось в итоге? Дубль Николы Влашича, беспомощная игра «красно-белых» в атаке — и уверенные 2:0 в пользу «армейцев».

Спустя два с половиной месяца ситуация во многом повторилась. У команды Виктора Гончаренко перед дерби возникли серьёзные проблемы в центре обороны, тогда как «Спартак» вырвался в лидеры чемпионата, ни разу в шести стартовых турах не проиграв. Сценарий поединка на «ВЭБ Арене», правда, на сей раз получился несколько иным — «красно-белым» удалось открыть счёт благодаря классному удару Эсекьеля Понсе, однако сути дела это не изменило.

«Армейцы» провели игру значительно качественнее в тактическом плане, да и с реализацией моментов у них был полный порядок. Добавьте к этому традиционный перформанс Влашича на высшем уровне (с дежурным голом в дерби) и невероятный кураж Игоря Акинфеева — и станет понятно, почему ЦСКА снова по делу обыграл самого заклятого соперника.

Справедливость победы «красно-синих», кстати, фактически признал и «Спартак», оформивший свои сомнения относительно качества работы арбитра матча Сергея Карасёва не в истеричных обвинениях, а в спокойном обращении в соответствующий комитет Российского футбольного союза (РФС) с просьбой разъяснить некоторые судейские решения.

Но, думается, в стане «красно-белых» присутствует понимание, что удаление или не удаление «армейского» защитника Вадима Карпова в самом дебюте встречи, назначение или не назначение пенальти после падения Айртона в штрафной — это всё-таки частности. А общее резюме таково: «Спартаку» ещё прибавлять и прибавлять в игре (возможно, и за счёт новых кадровых вливаний), чтобы по-настоящему солидно выглядеть и реально рассчитывать на успех в матчах подобного уровня.

Пришёл «Зенит» и всех разогнал — кроме «Сочи»

Безапелляционное поражение «красно-белых» в дерби вернуло верхнюю часть турнирной таблицы РПЛ к привычному для последних лет виду. Нет, там есть, конечно, нечто режущее глаз — имеется в виду забравшийся на вторую строчку ФК «Сочи». Но это, думается, в скором времени останется предметом удивления разве что для непосвящённых, не имеющих представления о глубине и прочности взаимоотношений между некоторыми клубами премьер-лиги, о которых можно сказать, что они «равнее всех равных».

Но разговор сейчас не об этом. Петербургский «Зенит» не позволил своим болельщикам долго переживать по поводу утраченного лидерства в чемпионате (хотя, возможно, пауза в две недели из-за перерыва на матчи сборных кому-то и показалась длинной) и с величественной неспешностью вернулся на первое место. Под величественной неспешностью в данном случае подразумеваются отдельные игровые отрезки в домашнем поединке с тульским «Арсеналом», когда действующий чемпион совсем уж до неприличия сбавлял обороты, позволяя сопернику доминировать и даже забивать — пусть всего лишь один мяч.

Но всё равно в итоге вышло как в том бородатом анекдоте: пришёл лесник и всех разогнал. «Зенит», не сумевший забить в двух встречах перед паузой (а «Динамо» при этом даже проигравший), теперь привёл себя в кондиции и веско напомнил, кто в доме хозяин.

А наиболее благотворно переключение на нужды национальной команды повлияло на Артёма Дзюбу. В чемпионате нападающий до паузы, напомним, отметился лишь одним голом (в первом туре «Ротору» в Волгограде, да и то после незафиксированного офсайда), но живительная атмосфера сборной по-настоящему реанимировала капитана. Как следствие, «Арсеналу» Артём положил издевательски эффектный гол, ложным замахом заставив голкипера качнуться в одну сторону и катнув мяч в другую, и этот гол к тому же оказался победным.

«Динамо» для «бело-голубых»

Ну и какой же тур Российской премьер-лиги обходится без судейского скандала? На сей раз на вершину хит-парада по децибелам обвинений в адрес арбитров взобралось отнюдь не потенциально взрывоопасное дерби ЦСКА — «Спартак», а поединок с более скромной вывеской. Казанский «Рубин» обыграл на выезде московское «Динамо» благодаря пенальти, которого, по мнению наставника «бело-голубых» Кирилла Новикова, вообще не было.

А ещё главного судью матча Сергея Лапочкина обвинили в предвзятости, что выразилось также в огромном количестве разноцветных карточек, показанных игрокам столичной команды, и неоправданном удалении форварда Николая Комличенко.

В нынешнем сезоне в премьер-лиге фактически уже разработана негласная инструкция, как действовать «обиженной» стороне в подобных ситуациях. Во-первых, заявить о снятии с чемпионата. Во-вторых, потребовать пожизненного отстранения нашкодивших арбитров. В-третьих, настоять на проверке негодяев на полиграфе.

Инструкция в целом универсальная, но не требующая строгого следования всем своим пунктам. Поэтому в «Динамо» первые два требования пропустили, но настояли на третьем. И здесь сразу вспоминается Полиграф Полиграфыч Шариков из знаменитого булгаковского произведения. Теперь, думается, всем понятен смысл его многозначительного тоста: «Желаю, чтоб все!» Ну конечно: чтоб все судьи прошли проверку на детекторе лжи!

Впрочем, в РФС, видимо, осознали всю комичность складывающейся ситуации, когда после каждого тура клубные боссы станут требовать пачками гонять судей на полиграф. А потому запрос «бело-голубых» по поводу качества работы Лапочкина фактически «продинамили»: глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что питерский арбитр очень даже неплохо отсудил вышеупомянутую встречу.

И это непрозвучавшее, но подразумевающееся «свободу Сергею Лапочкину!» должно образумить руководителей и тренеров клубов РПЛ в их бесконечных попытках свалить все собственные проколы на головы судей. Последние, конечно, далеко не ангелы, но и дьяволов из них поголовно делать не стоит.

Марко: не ярко, но жарко

Московский «Локомотив» под управлением Марко Николича продолжает следовать заданным курсом — в направлении, противоположном вершине турнирной таблицы. Впрочем, «заслуга» в этом далеко не только сербского тренера-ноунейма: болельщики имеют возможность, так сказать, в динамике наблюдать эффективность работы связки Анатолий Мещеряков — Василий Кикнадзе. Председатель совета директоров «железнодорожного» клуба и его генеральный директор чередой своих нелепых и даже абсурдных решений, главным среди которых стало увольнение Юрия Сёмина, всё глубже загоняют «Локомотив» в тупик.

В очередном туре «красно-зелёные» довольствовались нулевой ничьей в гостях против «Ростова». Результат вроде бы не самый плохой, учитывая статус соперника и турнирную стратегию. Но если рассматривать итог матча в контексте статистических выкладок (единственный удар в створ ворот за всю игру), зрительного впечатления (атакующие действия «Локо» выглядели совсем не убедительно) и в связке с предыдущими играми в РПЛ (команда не может выиграть уже пять матчей кряду и не забивает в двух последних), то дела «паровоза» совсем плохи.

Собственно говоря, на это указывает и турнирное положение «красно-зелёных». Девятое место при двух победах в семи турах и семи забитых мячах — о таком ли старте в чемпионате под руководством Николича мечтали боссы клуба? Да, плотность в группе лидеров достаточно высокая, и пара побед может существенно улучшить показатели «Локомотива». Но этих побед ещё нужно добиться, а качество игры «железнодорожников» в последних встречах отнюдь не гарантирует им успеха даже в противостоянии с такими скромными соперниками, как «Тамбов» или «Химки».

А с уходом Алексея Миранчука «Локо» точно не станет сильнее, какого бы Марио Манджукича клуб взамен ни приобрёл. И уж если другой лучший игрок команды — Гжегож Крыховяк — выходит против «Ростова» только на замену во втором тайме, значит, с командой явно что-то не так.

И теперь уже становится актуальным вопрос: как долго руководство клуба сможет сохранять терпение в ожидании побед и результативной игры команды при Николиче? Ведь Марко — креатура дуэта Мещеряков — Кикнадзе, и выгнать его сейчас означает признать полный провал затеи с увольнением Сёмина и назначением никому не известного серба. Вот попали ребята в топку!

И снова о COVID-19

В предыдущих шести турах постоянные судейские скандалы заставили нас забыть о главной проблеме и угрозе нынешнего года. Но на самом деле куда страшнее свистка Василия Казарцева и полиграфа для Алексея Еськова пресловутый коронавирус, который временно ушёл на второй план, пока в РПЛ воевали с арбитрами.

Но вот настала пора и в нынешнем чемпионате лицезреть неполноценный тур ввиду отмены одного из матчей как раз по причине вспышки эпидемии. Первым официально пострадавшим в сезоне-2020/21 оказался волгоградский «Ротор». За несколько дней до домашней игры с «Краснодаром» в лагере волжан обнаружились сразу семь инфицированных «короной». А повторный тест добавил ещё троих носителей вируса.

СК «Ротор»/vk.com

Но самое интересное, что с отменой матча тянули до последнего: о том, что встреча не состоится, было объявлено лишь за час с небольшим до стартового свистка. Дело в том, что «Ротор» был готов играть и даже набрал необходимый минимум футболистов, «Краснодар» тоже прилетел в Волгоград в надежде, что всё-таки удастся поиграть в футбол.

Главная же загвоздка заключается в том, что местное отделение Роспотребнадзора табу на проведение матча не накладывало, а решение об отмене игры приняло руководство премьер-лиги. По этой причине до сих пор непонятно, какой же будет развязка этой истории: «Ротору» засчитают техническое поражение или встречу перенесут на один из резервных дней.

Ждём решения, которое должно быть принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС 16 сентября. И ещё раз напоминаем: с коронавирусом шутки плохи, берегите себя! И цените шанс снова играть в премьер-лиге, что особенно актуально для волгоградского «Ротора».